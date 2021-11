Türkiyənin Qaziantep vilayətində lentə alınan görüntülər insanları dəhşətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ata 3 aylıq uşağını döyüb. Məlumata görə, atanın zərbələri nəticəsində uşaq ağır xəsarətlər alıb. Uşaq həkimlərin nəzarəti altındadır.Hadisəni törədən ata nəzarətə götürülüb. O, uşağı öldürməyə cəhd etməkdə ittiham edilir. Hadisə Türkiyədə böyük rezonans yaradıb.

