Prezident “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” qanunda dəyişikliyi təsdiqləyib

Prezident İlham Əliyev “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədə əsasən, Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq xidmətlər zərfinə daxil olmayan və dövlət tibb müəssisələri tərəfindən əhaliyə ödənişli əsaslarla göstərilən tibbi xidmətlərin tariflərini, habelə həmin Qanuna əsasən sığortaolunan hesab edilməyən şəxslərə göstərilən tibbi xidmətlərin tariflərini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) təsdiq edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.