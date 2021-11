Azərbaycanın sığorta bazarı 12% böyüyüb

Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycandakı 20 sığorta şirkətinin xətti ilə 705,7 milyon manat məbləğində sığorta haqqı toplanılıb.

Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,3% çoxdur.

Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 401,211 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 14,6% çoxdur.

Hesabat dövründə sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 56,8 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 55,7 manat olub.

