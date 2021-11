Türk Dövlətləri Təşkilatı Azərbaycanda baş vermiş helikopter qəzası ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təşkilatın Tvitter paylaşımında deyilir:

"Azərbaycanda bu gün Dövlət Sərhəd Xidmətinə aid helikopterin qəzaya uğraması xəbərini kədərlənərək öyrəndik. Bu faciəli qəzada itirdiyimiz şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, yaralananlara şəfalar diləyir, qardaş Azərbaycan xalqına və qəhrəman silahlı qüvvələrimizə dərin hüznlə başsağlığı veririk".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.