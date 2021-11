“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva müvafiq tapşırıqlar verib. Dəfn tədbirləri sabahkı gün ərzində valideynlərlə məsləhətləşərək həyata keçiriləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, general-polkovnik Elçin Quliyev brifinq zamanı deyib.

O qeyd edib ki, bu haqda müvafiq tapşırıqlar var.

