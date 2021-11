Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Ərdoğan hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində şəhid olan hərbçilərimizlə bağlı İlham Əliyevə başsağlığı verib.

