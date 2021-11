“Qanunvericilik hərbi təlimlərdə həlak olan hərbi qulluqçulara avtomatik olaraq şəhid statusu verilməsini nəzərdə tutur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, general-polkovnik Elçin Quliyev helikopterin qəzaya uğraması ilə əlaqədar noyabrın 30-da təşkil olunan brifinqdə məlumat verib.

