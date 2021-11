Brent markalı neftin qiyməti ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “qara qızıl”ın bir bareli 5,46% ucuzlaşma ilə 69,23 dollara düşüb. Sonuncu dəfə Brent avqustda 69 dollardan ucuz satılıb.

WTI markalı neft isə 5,4% ucuzlaşaraq bir barelə görə 66,15 dollar olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.