Tanınmış aparıcı Emil Şahzadənin ailəsinə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcının anası vəfat edib.

Qeyd edək ki, 76 yaşlı Rəna Şahzadə bu gün dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

