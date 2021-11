Azərbaycanda daha bir müəllim koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 283 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi Xəlilova Arzu Fikrət qızı COVİD-19-dan vəfat edib.

Mərhum ötən həftə koronavirusa yoluxmuşdu.



Allah rəhmət eləsin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.