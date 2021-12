2021-ci ilin ən yaxşı bombardirləri kimlərdir?

2021-ci ilin ən yaxşı bombardirlərinin siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (İFFHS) siyahısına görə, siyahıda Robert Levandovski ( Bavariya) 64 qolla birinci yerdədir. İkinci yerdə 45 qolun müəllifi olan Mbappe ( PSJ), üçüncü yerdə isə Erlinq Haland (Borussiya) dayanır.

Qeyd edək ki, siyahıda milli çempionat və kubok, qitə kubokları, yığmada ümumilikdə 27 və daha çox qol vuran 52 futbolçu yer alıb.

1. Robert Levandovski - 64



2. Kilian Mbappe - 45

3. Erlinq Haland - 44

4. Kriştiano Ronaldo - 43

5. Kərim Benzema - 43

6. Qabriel Barbosa - 43

7. Harri Keyn - 41

8. Lionel Messi - 41

9. Mohamed Abdel Rahman - 40

10. Memfis Depay – 39

