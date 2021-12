Yasamal rayonunda dayanacaqdakı terminallar niyə işləmir? - BNA-dan AÇIQLAMA

Bakı və onun ənənəvi problemlərindən biri də ictimai nəqliyyatda yaşanan çətinliklərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, gündəmdən düşməyən problemlərdən biri də avtobus dayanacağı məntəqələrində quraşdırılan terminalların düzgün işləməməsidir.

Düzdür Bakı Nəqliyyat Agentliyi “BakıKart” sisteminə inteqrasiya olunan “MilliÖn” ödəmə terminalları və onlayn yolla gediş kartlarına vəsaitin yüklənməsi üçün alternativ yollar təklif etsə də, yəqin ki, bundan çox adam xəbərsizdir. Çünki səhərlər öz getdiyi istiqamət üzrə avtobusunu gözləyən əksər insanlar xüsusəndə yaşlılar çalışmayan bankomatların qarşısında var-gəl edərək çarəsiz hansısa sərnişindən avtobus kartından istifadə üçün kömək gözləyir.

Analoji vəziyyət Bakı Şəhəri Yasamal rayonu A.M.Şərifzadə küçəsində yerləşən əksər dayanacaqlarda quraşdırılan MilliÖn bankomatlarında da hökm sürür. Bir neçə gündür həmin terminallarda gediş haqqı ödəmək mümkün olmur. Məsələ ilə bağlı BNA-nın mətbuat katibi Mais Ağayevə müraciət etdik. BNA rəsmisi Metbuat.az-a bildirdi ki, “MilliÖn” ödəmə terminallarından baş verən problemə birbaşa müdaxilə edə bilməsələr də məsələnin həllinə çalışacaqlar.

Mais Ağayev onu da qeyd etdi ki, belə bir problem yaşananda vətəndaşlar supermarketlərin daxilində quraşdırılan “MilliÖn” ödəmə terminallarından və onlayn üsulla gediş haqqlarını yükləyə bilərlər.

Məsələ ilə bağlı “MilliÖn”dən Metbuat.az-a bildirdilər ki, artıq ödənişdə problemlər yaradan terminallar ilə bağlı müvafiq şöbəyə məlumat verilib problem gün ərzində həll ediləcək.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

