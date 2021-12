Lukaşenko Avropanı nüvə silahı ilə təhdid etdi: Putinə deyəcəm ki...

“NATO nüvə silahlarını Polşa üzərindən şərqə yerləşdirməyə başlayarsa, Rusiya da Belarusa nüvə başlıqları yerləşdirə bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko açıqlama verib. Lukaşenko bəyan edib ki, ABŞ Avropanın şərqinə nüvə başlıqlarını daşıyarsa buna qarşı addımlar atılacaq:

“Bu məsələ reallaşarsa Putinə nüvə silahlarını Belarusa yerləşdirməsini təklif edəcəm”.

Qeyd edək ki, Belarus və Polşa sərhədindəki qaçqın böhranı tərəflər arasında gərginliyə səbəb olub.

