“Yaponiya ilə səsdən sürətli raketlərin istehsalı ilə bağlı rəqabət içindəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Hava Qüvvələrinin nümayəndəsi Frank Kendall belə açıqlama verib. O bildirib ki, rəqabətə baxmayaraq ABŞ Çini qorxuda biləcək silahlar hazırlaya bilməyib. Frank hesab edir ki, ABŞ bunun üçün ciddi səy göstərmir. “Sayın artması ilə bağlı deyil, keyfiyyətin artması ilə bağlı rəqabət var” deyən Frank, Çinin bu məsələdə daha uğurlu nəticələr əldə etdiyini etiraf edib.

