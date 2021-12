Müsəlmanlara qarşı təzyiqi artıran Fransa hökuməti ölkədəki bir sıra məscidlərin bank hesablarını nəzarətə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səbəb kimi cümə namazlarından sonra və Ramazan ayında hesaba köçürülən pullar göstərilib. Məlumata görə, hesablar hökumətin nəzarəti altındadır və məscidlər hesablardan istifadə edə bilmir. Fransa Müsəlman İbadətləri Şurası hesabların bağlanmasına etiraz edib.

Bildirilib ki, hesablara göndərilən pullar olmasa məscidlər bağlanma təhlükəsi ilə üzləşə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.