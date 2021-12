Yaponiyada ABŞ-a məxsus F-16 qırıcısı təcili vəziyyətə görə üzərindəki iki yanacaq çənini dağlıq bölgəyə atmaq məcburiyyətində qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ardınca təyyarə təcili eniş edib. Bu vəziyyətə görə, 7 sərnişin təyyarəsinin uçuşu təxirə salınıb. Yanacaq çəninin yerə buraxılması gərginliyə yol açıb. Xoşagəlməz hadisə baş verməyib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

