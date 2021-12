Rusiyadan "Turan" barədə ŞOK AÇIQLAMA: Söhbət hərbi əməkdaşlıqdan gedirsə...

“Türk Dövlətləri Təşkilatının hərbi əməkdaşlığı olarsa, bunun faydası olmaz”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya Türkiyənin Türk Dövlətləri Təşkilatını qurmasına normal yanaşır:

“Burada söhbət mədəni proseslər və türk dili ənənələrinin dəstəkləməsindən gedirsə qorxulacaq bir şey yoxdur. Lakin burada sizin eşitdiyiniz bizim isə hələlik dəqiq bilmədiyimizhərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə mövzudursa əlbəttə bunun faydası olmaz. Bunun Türkiyənin və Türk Dövlətləri Təşkilatındakı müttəfiqlərin maraqlarınauyğun olduğunu düşünmürəm. Liderlər telefonda danışacaq. Mən də sabah Stokholomda ATƏT toplantısı çərçivəsindəTürkiyənin Xarici İşlər naziri ilə görüşəcəyəm. Bu məsələləri açıq və şəffaf şəkildə müzakirə edəcəyik.Maraqlarımızın balansını qorumalı olduğumuz problemləri və açıqlamaları ədalətli şəkildə ortaya qoymalıyıq”.

