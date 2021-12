İspaniyanın “Levante” klubu baş məşqçisi Xavier Pereyra ilə yolları ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi tviter səhifəsi məlumat yayıb.

Bu ilin oktyabrından “Levante”yə 55 yaşlı ispaniyalı mütəxəssis uğursuz çıxışların ardından bu postundan gedib. Pereyra rəhbərlik edirdi.

Qeyd edək ki, mütəxəssisin rəhbərliyi altında "Levante" La Liqada oynadığı 7 matçın 4-də məğlub olub, 3 oyunda isə heç-heçə edib.

