Rusiya ölkənin cənubunda irimiqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, təlimlərə hərbi texnikalar və on mindən çox hərbçi cəlb edilib. Təlimlər ümumilikdə Cənub Hərbi Bölgəsindəki qüvvələrin 1/3-ni əhatə edir. Bildirilir ki, təlimlər əvvəlcədən planlaşdırılıb.

