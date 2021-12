Macarıstanın ölkəmizdəki səfirliyi helikopter qəzası ilə bağlı Azərbaycana başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin rəsmi feysbuk səhifəsində paylaşım edilib.

“Macarıstanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin faciəvi qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir”, - başsağlığında qeyd olunub.

