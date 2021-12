Azərbaycan və Ermənistanın XİN başçıları görüşəcəklər

Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramovla Ararart Mirzoyan ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (XİNŞ) 28-ci iclası çərçivəsində dekabrın 2-də İsveçdə görüşəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Avropa Parlamentində Aİ Xarici İşlər Xidmətinin Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktorunun nümayəndəsi Luk Devin bildirib.



O, həmçinin Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin dekabrın 15-də keçiriləcək “Şərq Tərəfdaşlığı” sammitində iştiraka dəvət olunduğunu xatırladaraq, Aİ Şurasının prezidenti Şarl Mişelin iki ölkənin liderləri ilə görüşlər keçirəcəyini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.