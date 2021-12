Bolqarıstanın ölkəmizdəki səfirliyi helikopter qəzası ilə bağlı Azərbaycana başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin rəsmi Feysbuk səhifəsində yazılıb.



“Bolqarıstanın Bakıdakı Səfirliyi 30 noyabr 2021-ci il tarixində baş vermiş faciəvi helikopter qəzasında həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir”, - başsağlığında qeyd edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.