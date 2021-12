Lüksemburqda benzin ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 98 oktanlı benzin 7 sent ucuzlaşaraq 1.48 avro olub. Bu sürücülərin sevincinə səbəb olub. Məlumata görə, bu təkcə Lüksemburqda deyil, Belçikada da sevinclə qarşılanıb. Belçikadakı sürücülər də benzin almaq üçün Lüksemburqa axın edirlər. Yanacaqdoldurma məntəqəsində qadın sürücülərin rəqsi isə sosial mediada maraq doğurub.

