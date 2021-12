Bugünədək azı 23 ölkədə koronavirusun “Omikron” ştammı aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Cenevrədə keçirilən brifinqdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adanom Qebreyesus məlumat verib.

O bildirib ki, bütün ölkələr vəziyyəti ciddiyə almalıdır.



“Yeni variantın ötürülməsi, xəstəliyin şiddəti, testlərin, müalicələrin və peyvəndlərin effektivliyi haqqında hələ öyrənilməli çox şey var”, - deyə Qebreyesus qeyd edib.

