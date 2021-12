Bir ayda 25 nəfər sirkə turşusundan zəhərlənib - RƏSMİ

Noyabr ayı ərzində Kliniki Tibbi Mərkəzə zəhərlənmə faktı ilə bağlı 140 nəfər müraciət edib.

Mərkəzdən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, müraciət edənlərin 72-si qadın, 42-si kişi, 26-sı uşaq olub.

Onlar arasında sirkə turşusundan 25, dərmandan 52, spirtli içkidən 9, dəm qazından 21, zəhərli göbələkdən 8, qidadan 15, allergik reaksiyalardan isə 10 nəfər zəhərlənib.

Ay ərzində zəhərlənmə ilə bağlı Mərkəzə müraciət edənlərdən 11 nəfər dünyasını dəyişib, 128 nəfər sağalaraq evə buraxılıb, 1 nəfərin isə müalicəsi davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.