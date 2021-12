“Ərdoğan bölgədə və beynəlxaq məsələlərdə önəmli nüfuza sahibdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin mətbuat katibi Dmitriy Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ərdoğan nüfuzundan istifadə edərək, Kiyevi Minsk və Paris anlaşmalarını yerinə yetirməyə yönləndirə bilsə. Rusiya bunu məmuniyyətlə qarşılayar.

Qeyd edək ki, sabah Ərdoğanla Putin arasında telefon danışığı gözlənilir. Ərdoğanın Ukrayna məsələsində vasitəçilik təklifində Putinin necə cavab verəcəyi maraq doğurur.

