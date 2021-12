Bır sıra məşhur simaların vəkilliyini edən Türkiyənin tanınmış hüquqşünası Aslı Hatemi xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbulda alış-veriş etmək üçün paltar mağazasına daxil olan Aslı içmək üçün su istəyib. Ona səhvən su əvəzinə paltarların yuyulması üçün istifadə edilən kimyəvi maddə veriblər. Nəticədə onun səhhəti üçün problem yaranıb.

O həkim nəzarətinə götürülüb. Səhhəti normaldır. Vəkil hadisə barədə şikayət edəcəyini bildirib.

