ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp yenidən dövlət başçısı seçilmək niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o özü açıqlama verib. Jurnalistin “2024-cü ildə namizəd olacaqsınız?” sualına Tramp “ölkəni sevirsənsə başqa seçimin yoxdur” deyə cavab verib. Tramp bildirib ki, onun hakimiyyəti dövründə ABŞ heç olmadığı qədər inkişaf edib.

