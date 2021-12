AFFA İcraiyyə Komitəsi "Qarabağ" klubunu təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam komandasına UEFA Avropa Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibətilə təbrik ünvanlanıb.

Bundan başqa Əsgər Abdullayev Məşqçilər Komitəsinə üzv təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.