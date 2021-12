Uzun müddətdən sonra İLK DƏFƏ: Elmar Məmmədyarov BELƏ GÖRÜNTÜLƏNDİ - FOTO

Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov uzun müddətdən sonra görünüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, AFFA İcraiyyə Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında keçmiş Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da iştirak edib. Uzun zamandır mediada görünməyən keçmiş nazirin xeyli çəki atdığı dadiqqət çəkib.

Qeyd edək ki, 16 il Azərbaycanın xarici işlər naziri olmuş Elmar Məmmədyarov ötən ilin iyulun 16-da ölkə başçısı İlham Əliyevin Sərəncamı ilə işdən azad edilib. Hazırda Elmar Məmmədyarov federasiyada Ümumazərbaycan Futbolsevərləri İctimai Birliyini təmsil edir.

Həmin fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.