Ermənistan mediasına istinadları minimuma endirmək lazımdır - Prezidentin köməkçisi

Ermənistan mediasına istinadları minimuma endirmək lazımdır, çünki kifayət qədər saxta, yalan məlumatlar yayılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Bakıda keçirilən “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal kampaniyasının Tərəfdaşlar Forumu zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

H.Hacıyev bildirib ki, bu saxta xəbərlər Ermənistanın daxilində gedən proseslərlə bağlıdır.

"Ermənistanın öz daxilində müxtəlif daxili istehlak naminə və bu qəbildən olan məlumatlar atılmaqdadır" - deyə qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.