Donbasda toqquşma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, separatçıların açdığı atəş nəticəsində 1 ukrayna əsgəri həlak olub. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, qarşı tərəf atəşkəsi 4 dəfə pozub. Şumı, Marinka və digər ərazilər atəşə tutulub.

Son bir neçə saat ərzində isə Donbasda atəşkəs pozulmayıb.

