Elm adamından xəbərdarlıq: "Az qaldı sonumuz yaxınlaşır"

“İnsanların sayının sadəcə azlamaya deyil eyni zamanda çöküşə hazırlandığını güman edirəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur bioloq Hneri Gee “Scientific American” nəşrinda yayımlanan məqaləsində belə qorxulu qeydlər yazıb. O bildirib ki, bu dəhşətli plan ssenari yaxında reallaşacaq:

“Məməli canlılar dünya səhnəsinə sürətlə gəlib elə sürətlə də ayrıldılar. Bu canlılar 1 milyon il içində ortaya çıxıb yaşadı və yox oldu. Qalıqlar homosapiensin təqribən 315 min il mövcud olduğunu göstərir. Canlıların yox olmasına pandemiya, iqlim böhranı və digər problemlər səbəb olur. Daha bir səbəb isə iqtisadiyyatdır. Siyasətçilər iqtisadiyyatı böyütmək üçün səy göstərir.Lakin qaynaqlar geniş olmadığı üçün iqtisadiyyatı həmişə inkişaf etdirmək mümkün deyil. Həqiqətən iqtisadi məhsuldarlığın son 20 ildə qlobal səviyyədə dayandığını hətta azaldığını deməyə əsas verən sübutlar var”.

