Hindistanın Kartanaka ştatında koronavirusun “omikron” ştamına 2 yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Naziliyi məlumat yayıb. Yoluxan şəxslər 66 və 46 yaşlı kişilərdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.