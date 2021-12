Hərbi cinayətlər nə qədər azalıb? - RƏSMİ

“2020-ci ilin 10 ayı ilə müqayisədə, 2021-ci ilin müvafiq dövründə qeydə alınmış hərbi xidmət vəzifələrinin icrasından boyun qaçırma cinayətləri 34,3 faiz azalıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hərbi prokurorun böyük köməkçisi - Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri, baş ədliyyə müşaviri Firad Əliyevin “Mükəmməl siyasətdən doğan humanistlik” sərlövhəli məqaləsində deyilir.

“Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və ya vəzifə səlahiyyətlərini aşma cinayətləri 23,5 faiz, tabelik münasibətlərində olmayan hərbi qulluqçular arasında qarşılıqlı münasibətlərin nizamnamə qaydalarını pozma cinayətləri 49,3 faiz, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma cinayətləri 28,6 faiz azalıb”, - F.Əliyev qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.