Suriyanın Deyr-əz-Zor əyalətində terror aktı törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, işdən qayıdan neftçilərin avtobusu terror hücumuna məruz qalıb. Nəticədə neft yataqlarından birinin ən azı 10 işçisi həlak olub, bir nəfər yaralanıb.

Hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.

