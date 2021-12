"Kuruluş Osman" serialının çəkilişləri ərəfəsində işçi heyətini təhqir etdiyinə görə məhkəməlik olan aktyor Burak Özçivit yeni avtomobil alıb.

Metbuat.az

axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat aktyorun sonuncu paylaşımı zamanı təsdiqini tapıb. O, köhnə maşınını yeni Ferrariyə dəyişib. Burakın ötən ay aldığı nəqliyyat vasitəsinə 2 milyon 200 min lirə ödədiyi ortaya çıxıb.

Avtomobilin seriya nömrəsində isə oğlu Karanın adındakı hərflər əks olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.