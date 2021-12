Sabah Zaqatala şəhəri və rayonun 10 kəndinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azəriqaz” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, “Qaz İxrac” İdarəsinə məxsus “Zaqatala” QPS-də quraşdırılmış qaz qızdırıcı sobanın texnoloji hissəyə birləşdirilməsi ilə bağlı sabah saat 09:00-dan işlər başa çatanadək “Zaqatala” QPS-dən qaz təchizatı dayandırılacaq.

Təmir müddətində Zaqatala şəhəri və rayonun 10 kəndinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.