Rusiyanın Novosibirsk şəhərində qəbir daşlarının biri ziyarətə gələnlərin diqqətini cəlb edib.

Metbuat.az news.ru portalına istinadən xəbər verir ki, ailə üzvləri vəfat edən şəxsin qəbir daşına monitor quraşdırıb.

Məzarın dizayner-memarı Pavel Babkinin sözlərinə görə, qəbir daşında quraşdırılan monitorda mərhum şəxs haqda hərəkətli məlumatlar təsvir olunur. Pavel bildirib ki, 2018-ci ildə dünyasını dəyişən atası üçün də bu üslubda qəbir daşı hazırlayıb.

