Ermənilərdən qənimət götürülən silahların aqibəti necə oldu? - AÇIQLANDI

44 günlük Vətən müharibəsində ermənilər Azərbaycan ordusunun qarşısında tab gətirməyək meydanda silah-sursatını ataraq məğlubiyyətini qəbul etdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi naziri Mədət Quliyev ermənilərdən qənimət götürülən silahların aqibəti barədə jurnalistlərə danışıb:

"Xeyli sayda hərbi sursat qənimət kimi götürülüb. Ermənilər odumuzun təzyiqi altında çoxlu silah-sursatı atıb getmişdi, çoxu da işlək vəziyyətdə idi. Qalanı da Müdafiə Nazirliyi ilə birgə təmir olunub və orduda istifadə olunur."

