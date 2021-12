Doğuş Xoşqədəmə ÜSYAN ETDİ: “Sən necə anasan?”

"Həyat yoldaşım 4 yaşı olanda onu anası tərk edib. Allah məni bununla üz-üzə qoydu. "Heç vaxt, heç vaxt demə" deyiblər, amma öz evimdə bununla rastlaşdım".

Metbuat.az sherg.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sözləri teleaparıcı Xoşqədəm Hidayətqızı aparıcısı olduğu "Səni axtarıram" proqramında danışıb.

X.Hidayətqızı, anasının Doğuşu tərk etməsinin onda travma yaratdığını söyləyib:

"Doğuş bəyin indi öz övladlarına qarşı olan münasibətini görürəm. Üç gün öncə oğlum Arının qızdırması qalxmışdı, Doğuş mənə zəng vurub "Sən necə anasan?" deyib üsyan etdi. İlk dəfə mənə qəribə gəldi, sonra onun keçirdiyi həyatı xatırlayıb bir anlıq dayandım. O, ana sevgisi görməyib deyə fikirləşir ki, Arın böyüyəndə bu hadisəni necə xatırlayacaq, travmadır. Mən övladını atan anaları qəbul etmirəm".

