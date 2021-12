Deputatlar bu gün 33 məsələni müzakirə edəcəklər

Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən toplantının gündəliyinə 33 məsələ daxil edilib.

Bunlar aşağıdakılardır:

1. “2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

2. “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

3. “İşsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

4. “2022-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

5. “2022-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

6. Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

7. İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

8. “Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

9. “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

10. “Sosial sığorta haqqında”qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

11. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında”qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

12. “İcra haqqında”qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

13. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

14. “Dövlət satınalmaları haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

15. “Dövlət rüsumu haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

16. Su Məcəlləsinə, Gömrük Məcəlləsinə, Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində, “Yerin təki haqqında”, “Balıqçılıq haqqında”, “Heyvanlar aləmi haqqında”, “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”, “Ovçuluq haqqında”, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Dərman vasitələri haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, “Mədəniyyət haqqında”, “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” qanunlarında dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

17. “Milli Məclisin deputatının statusu haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

18. “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

19. “Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

20. “Azərbaycanın xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərində qulluq edən şəxslərin icbari sığortası haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

21. “Sığorta fəaliyyəti haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

22. “Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

23. Milli Məclisin 2022-ci il üçün xərclər smetası haqqında Milli Məclisin qərar layihəsi;

24. Hesablama Palatasının 2022-ci il üçün xərclər smetası haqqında Milli Məclisin qərar layihəsi;

25. “Dövlət Gömrük Komitəsinin 30 illiyi (1992-2022)” yubiley medalının və “Gömrük orqanları ilə səmərəli əməkdaşlığa görə” medalın təsis edilməsi ilə əlaqədar “Orden və medalların təsis edilməsi haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (üçüncü oxunuş);

26. “Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illiyi (1921-2021)”yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar “Orden və medallarının təsis edilməsi haqqında" qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş);

27. “Müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığa görə” medalın və “Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 15 illiyi (2005-2020)” yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar “Orden və medallarının təsis edilməsi haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş);

28. “15 yaşı tamam olmamış Azərbaycan vətəndaşının fərdi identifikasiya kartı haqqında” qanun ləğv edilməsi barədə qanun layihəsi;

29. “Azərbaycan vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında”, “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi, “Azərbaycan Əhalisinin Dövlət Reyestri haqqında” qanunlara dəyişiklik layihəsi, “Konsul Nizamnaməsinə dəyişiklik”, “Vətəndaşlığı haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi”, Ailə Məcəlləsinə, “15 yaşı tamam olmamış Azərbaycan vətəndaşının fərdi identifikasiya kartının tətbiqi müddətləri ilə əlaqədar bəzi qanunlarında dəyişiklik edilməsi haqqında” qanunlarının ləğv edilməsi barədə qanun layihəsi (birinci oxunuş);

30. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi (birinci oxunuş);

31. “Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (birinci oxunuş);

32. “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (birinci oxunuş);

33. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (birinci oxunuş).

