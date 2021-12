Avstraliyanın Təhsil naziri Alan Tudk istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun keçmiş işçisini fiziki istismara məruz qoymasıdır. Hadisə 4 il əvvəl baş versə də, istintaq indi başlayıb. Tudk Baş nazir Skott Morrisonun xahişi ilə istefa verib. Keçmiş təhsil naziri iddiaları rədd edir. O bildirib ki, münasibətlər qarşılıqlı razılıq əsasında olub.

