Məşhur "Evdə tək" fimində bir gecə qala bilərsiniz - FOTOLAR

Məşhur icarə saytı "Evdə Tək" filmindən "McAllister ailəsi"nin evində bir gecəlik qalmağı təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çikaqo yaxınlığındakı malikanədə filmdəki evin originalı yaradılıb.

Filmin baş qəhrəmanı Kevinin böyük qardaşı Buzz Makkallisterin adından yerləşdirilən elanda qeyd olunur ki, o dəcəl adamlardan ibarət bir komandanı və onların səkkiz yaşlı uşaqlarını dekabrın 12-də öz evinə çağıraraq, uşaqlıq illərini yad etməyə dəvət edir.

Qeyd edək ki, ev rezervasiyası dekabrın 7-də saat 13:00-da açılacaq.

