Baku TV-nin əməkdaşı “Kolonkalı Əfqan” kimi tanınan fenomenlə söhbətləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, uşaqlıqdan meyxana həvəskarı olduğunu, 10 ildir şəhərdə səsgücləndirici ilə gəzdiyini deyir.

Bu addımı qazanc üçün atmadığını qeyd edən Əfqan məktəbi 8-ci sinfə qədər oxuyub.

Hazırda usta yanında işlədiyini və kirayədə yaşadığını deyir.

