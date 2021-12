Astara rayonun Kakalos kənd sakini intihar edib.

Metbuat.az-a daxil olan məlumata görə, kənd sakini 68 yaşlı İsrafil Yunus oğlu Abbasov özünü asaraq intihar edib.

Bildirilir ki, mərhum son zamanlar səhhətində yaranan problemlərə görə, bu addımı atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.