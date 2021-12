“Gələn il də pandemiyanın qarşısının alınması ilə bağlı işlər davam etdiriləcək”.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov parlamentin bu gün keçirilən iclasında deyib.

Onun sözlərinə görə, zəruri vaksin təminatının yaradılması ilə bağlı işlər həyata keçiriləcək: “Bu günədək əhalinin vaksinasiyası üçün 433 milyon manat ayrılıb".

