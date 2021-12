Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf partiyasının qurucu üzvlərindən, keçmiş nazir Güldak Akşit 61 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər naziri Süleyman Soylu açıqlama verib. O bildirib ki, Güldal koronavirusdan müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Güldal Akşit Türkiyədə qadın hüquqları ilə bağlı hüquqi tənzimləmələr mövzusunda maarifləndirici layihələr həyata keçirirdi.

