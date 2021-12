Bu gün həlak olan hərbçimizin FOTOLARI

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu gizir Hüseynov Şahin Şəmisəddin oğlu məzuniyyətdə olarkən bədbəxt hadisə nəticəsində (qayadan yıxılaraq) həlak olub.

Şahin Hüseynov 44 günlük Vətən Müharibəsində iştirak etmiş, Kəlbəcər istiqamətində noyabrın 7-də yaralanmışdı.

Subay idi.

Allah rəhmət eləsin.

Mərhumun fotolarını təqdim edirik:

