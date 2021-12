Bu gün AFFA İntizam Komitəsinin iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qaradağ Lökbatan” – “Sabah-2” oyununda “Sabah-2” komandasının futbolçuları stadiondakı dəhlizin qapısının şüşəsini sındırdığı üçün komanda 240 manat cərimə olunub.

